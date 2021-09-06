«Мы знали его лучше американских актеров». Композитор Журбин поделился воспоминаниями о Бельмондо

Французский актер Жан-Поль Бельмондо, умерший на 89-м году жизни, пользовался успехом и в Советском Союзе, где был одним из самых любимых артистов. Об этом «360» сообщил композитор Александр Журбин, рассказавший о своей встрече с кинозвездой.

«В советские времена он был одним из самых любимых артистов. Мы знали его даже больше, чем американских артистов — Джека Николсона или Дастина Хоффмана. Но французы были как-то ближе. Именно Жан-Поль Бельмондо для нас олицетворял западный кинематограф», — сказал Журбин.

Композитор смотрел много фильмов с участием Бельмондо. А восемь лет назад он приезжал в Россию. Тогда Журбину выпал шанс пообщаться с ним.

«Он себя уже неважно чувствовал. У него были нарушения речи, движения, уже явно он тяжело болел. Но тем не менее, он остался все тем же улыбчивым и очень приятным человеком. Ему конечно переводили, русского языка он не знал, но он произвел очень яркое впечатление», — сообщил музыкант.

Журбин сказал, что Бельмондо при встрече показался ему очень милым и добрым человеком, как он и подозревал.

«Это было большое счастье, что он с нами был. И очень жалко, что он ушел», — сказал он.

Журбин также рассказал одну историю от писателя Василий Аксенова. Когда-то он приехал в США, где никого не знал. И когда гулял по центру Манхэттена, встретил Бельмондо.

«Высокий, красивый, и никто к нему не подходит, никто не узнает. И Аксенов к нему бросился и сказал: „О боже, вы Жан-Поль Бельмондо?“. И он сказал: „Да, это я, а вы кто?“. А он говорит: „Я из России“. И тогда он сказал: „А, из России… Ну там меня все знают“. И они гордо пошли в какой-то бар и выпили там по стакану виски», — поведал композитор.

Бельмондо не стало в понедельник. Он прожил 88 лет. В 1980-е годы он был самым успешным актером во Франции. В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, после которого прекратил съемки. Но в 2008 году сыграл роль в фильме «Человек и его собака». В начале 2015-го объявил о завершении карьеры.