«Воспользовались беспомощностью несчастной женщины». Добровинский объяснил, почему мать Захарова простила Ефремова

Мать погибшего Сергея Захарова простила Михаила Ефремова под влиянием журналистов. Спустя несколько дней она уже не помнила этого разговора. Об этом «360» рассказал адвокат, представляющий вдову, младшего сына и родного брата погибшего, Александр Добровинский.

Адвокат потерпевшей стороны сообщил, что сегодня встречался с семьей Захарова по рабочим вопросам. В частности он спросил у них о прощении матери Захарова, которое на днях появилось в СМИ.

Журналисты воспользовались беспомощностью несчастной 86-летней женщины, повезли на ее кладбище. Она была не в курсе каким образом скончался ее сын, [журналисты] все ей рассказали, и она что-то там такое сказала под влиянием журналистов Александр Добровинский адвокат

Он добавил, что спустя несколько дней семья поговорила с матерью — ей сказали, что все это неправда, но к этому моменту женщина уже забыла разговор с журналистами. Адвокат напомнил, что мать погибшего присутствовала на похоронах сына, однако ей сказали, что Захаров погиб от сердечного приступа.

«Так ей легче, потому сказать что сын погиб в такой жуткой аварии это было бы трагедией для женщины. Они (семья Захарова — прим. ред.) бы ее потеряли сразу», — заключил юрист.

Добровинский рассказал, что семья погибшего попросила «прекратить манипулировать людьми из этой семьи в попытках искусственно создать псевдоновости».

«И тем более они просили 86-летнюю женщину оставить в покое», — подытожил он.

8 июня автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик Захарова. От полученных травм мужчина скончался в реанимации. Медосвидетельствование показало в крови актера алкоголь. В сентябре суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Его также на три года лишили водительских прав.