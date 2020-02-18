«Воспитывать детей непросто»: звезда «Шерлока» признался, что поднимал руку на сына и дочь

Известный актер Мартин Фриман признался, что поднимал руку на своих детей и обзывал их маленькими подонками. Своими поступками звезда «Шерлока» не гордится, но ведь воспитывать подрастающее поколение непросто.

Сейчас Джо уже 14 лет, а Грейс — 11. Но, когда они были еще меньше по возрасту, Фриман дважды бил их и оскорблял. При этом с женой, актрисой Амандой Аббингтон, у него был уговор, что ни один из них не должен допускать подобного.

«Но вы знаете, я сделал и то и другое», — приводит слова Фримана Daily Mail.

Актер добавил, что не должен был поднимать руку на детей, но в мире столько людей, которые говорят, что воспитание детей должно быть чем-то прекрасным.

«Но это не прекрасно. Я имею в виду, что это лучшее, чем я сейчас занимаюсь. Но это не значит, что это очень просто. <…> Я не горжусь, что сделал это, но такое было. Я не думаю, что это какая-то установка и я сделаю это снова», — подчеркнул Фриман.

Он напомнил, что бить детей незаконно, но «разумное наказание» входит в число исключений из правил.

Мартин Фриман — британский актер. Наибольшую известность ему принесли роли в сериале «Шерлок» и фильме «Хоббит». В сериале он снимался вместе с Аббингтон. В 2005 году у пары родился сын Джо, а через четыре года актеры стали родителями маленькой Грэйс.