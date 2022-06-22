Экс-участник «Отпетых мошенников» заявил, что очень много сил Пьер Нарцисс отдавал воспитанию дочери

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов долгие годы знал Пьера Нарцисса. Они вместе играли в футбол. Богомазов назвал звезду «Фабрики звезд — 2» замечательным человеком и прекрасным семьянином, который много времени уделял своей дочери.

«Я с ним познакомился, когда еще писали гимн MTV, это еще, наверное, конец 1990-х — начало 2000-х. Он был ведущий совсем молодой. Больше 15 лет мы играли в одной команде — „Старко“. Это команда футбольная артистов, актеров, музыкантов», — сказал артист.

По его словам, также они встречались на гастролях.

«Очень хороший артист, замечательный человек, прекрасный семьянин. Он очень много сил вкладывал в свою дочку. Знаком лично с женой и с дочкой. Очень жаль, очень рано ушел», — добавил Богомазов.

Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. По предварительным данным, у него остановилось сердце во время операции на почке. Также его друг Михаил Гребенщиков рассказал «360», что у Нарцисса была бронхиальная астма.