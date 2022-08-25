Два поколения украинцев воспитали на ненависти к России. Конфликт двух стран зрел уже после распада Советского Союза. Такое мнение высказал председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков высказал во время выступления на Форуме педагогов Подмосковья.

«Вот сейчас — чудовищное преступление. Убийство Дарьи Дугиной на территории Московской области. Я не знаю, как должны реагировать на это. У меня нету оснований быть уверенным, что центр принятия решений в соседнем кабинете. Не в Вашингтоне, а где-то здесь, рядом. Потому что желание, чтобы осталось так, как было, настолько сильное, что ради него можно пойти на все», — сказал Михалков.

По его словам, у некоторых есть желание, «чтобы осталось так, как было».

«Так, как было для тех, кому было хорошо, кому ничего другого не надо, кто ничего не слышал и не думал, а думал, что произошло в 2014 году на Украине. И что произошло в 1991 году на Украине», — добавил он.

Режиссер вспомнил, как показывал в своей программе «Бесогон» украинцев в Киеве. Они спрашивали после распада СССР, что же будет дальше. Им отвечали, что «мы братья» и все будет хорошо, но у каждой страны — России и Украины — немного по-другому.

«В это время в военкоматы вызывались военнообязанные, они подписывали договор о согласии воевать с Россией. 1991 год — это документ, 1991 год. 30 лет. И что? <…> Пять миллиардов вложили в образование детей. Воспитали два поколения, которые никогда не повернутся лицом к России. Только через кровь, только через страдания. Никогда. Это воспитано с молоком матери», — заключил Михалков.

Также во время выступления он высказал мнение, что Россия начала спецоперацию на Украине во избежание большого количества жертв.