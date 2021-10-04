Воры украли у блогера Масленникова телефон и документы в Париже

Блогера Дмитрия Масленникова обокрали в Париже, где он был замечен во время отдыха с певицей Клавой Кокой. Воры лишили его телефона и документов, без которых он не может вернуться на родину. Об этом сообщил Telegram-канал «Рифмы и панчи».

Масленников недавно пропал из Сети, перестав обновлять свои аккаунты. Оказалось, что блогер остался без смартфона, который у него украли во французской столице. Но это еще не все: на гаджете хранились электронные билеты на самолет и результаты ПЦР-теста, что осложнило для него возвращение домой.

Блогер вышел на связь и рассказал подписчикам, что телефон у него увели буквально из-под носа, когда он сидел за столиком в кафе.

Масленников в прошлом году был назван одним из самых высокооплачиваемых российских блогеров по версии журнала Forbes.

В Париже Масленников фотографировался на улицах вместе с Клавой Кокой. Певица ранее впервые рассказала о расставании с другим блогером — Дмитрием Гордеем.