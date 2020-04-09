09 апреля 2020, 16:12
Воробей решила стать волонтером и помогать пенсионерам
Российская артистка Елена Воробей присоединилась к волонтерскому движению, помогающему пожилым людям во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Instagram знаменитости.
Поклонники Воробей активно поддержали ее начинание и выразили свое восхищение.
«Елена, у меня нет слов. Это нереально круто! Спасибо, что сохранили человечность и не занимаетесь распространением контентиков, не ноете… а просто творите добро», — написала одна из-подписчиц.