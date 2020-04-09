Воробей решила стать волонтером и помогать пенсионерам

Поклонники Воробей активно поддержали ее начинание и выразили свое восхищение.

«Елена, у меня нет слов. Это нереально круто! Спасибо, что сохранили человечность и не занимаетесь распространением контентиков, не ноете… а просто творите добро», — написала одна из-подписчиц.