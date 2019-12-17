    17 декабря 2019, 22:47

    Ворчливый и озлобленный. Боярский рассказал об изменении своего характера

    Светлана Степанова

    Народный артист России Михаил Боярский признал, что у него испортился характер. В конце месяца актеру исполнится 70 лет. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Ворчливый и озлобленный. Боярский рассказал об изменении своего характера

    «Радости всегда одни и те же, а вот раздражения прибавилось. Я стал очень ворчливым, озлобленным и не воспринимаю современный мир никоим образом», — рассказал Боярский.

    Он признался, что оказался консерватором и жалеет о том, что было потеряно. По словам артиста, он никак не может согласиться с теми изменениями, которые происходят в жизни, а особенно в театре.

    Михаил Боярский сообщил, что ему непросто воспринимать тенденции современного искусства, а также отношения между людьми и долю современных технологий в жизни.

    «Я ориентируюсь на своих родителей, они для меня основной авторитет», — добавил народный артист.

    26 декабря Михаилу Боярскому исполнится 70 лет. Его юбилей отметят в петербургском театре имени Ленсовета премьерой водевиля «В этом милом старом доме». Эта мелодрама в двух действиях поставлена по пьесе Алексея Арбузова.