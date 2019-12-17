Ворчливый и озлобленный. Боярский рассказал об изменении своего характера

«Радости всегда одни и те же, а вот раздражения прибавилось. Я стал очень ворчливым, озлобленным и не воспринимаю современный мир никоим образом», — рассказал Боярский.

Он признался, что оказался консерватором и жалеет о том, что было потеряно. По словам артиста, он никак не может согласиться с теми изменениями, которые происходят в жизни, а особенно в театре.

Михаил Боярский сообщил, что ему непросто воспринимать тенденции современного искусства, а также отношения между людьми и долю современных технологий в жизни.

«Я ориентируюсь на своих родителей, они для меня основной авторитет», — добавил народный артист.

26 декабря Михаилу Боярскому исполнится 70 лет. Его юбилей отметят в петербургском театре имени Ленсовета премьерой водевиля «В этом милом старом доме». Эта мелодрама в двух действиях поставлена по пьесе Алексея Арбузова.