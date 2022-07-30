Вопрос не для Тимати. Ресторатор предположил, что ждет Starbucks при новом владельце

Бизнесмен и рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что стал владельцем российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks. Ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», омбудсмен ресторанного рынка Москвы руководитель агентства «РестКонсалт» Сергей Миронов в интервью «360» рассказал о возможном развитии сети при новом руководстве.

Также новым владельцем регионального отделения Starbucks стал ресторатор Антон Пинский. Миронов сказал, что последствия сотрудничества в таком тандеме пока сложно предсказать.

«Думаю, что имеет смысл какие-то новые точки открывать, не имеющих к Starbucks никакого отношения. Если уходит бренд, то меняется и структура заведения», — сказал Миронов.

По его словам, в кофейни под американским брендом шли только из-за названия.

«Сам кофе у них достаточно посредственный. Там нет ничего такого, кроме названия», — отметил он.

Также Миронов предположил, каким будет распределение ролей среди новых владельцев. По его мнению, Тимати больше займется пиаром.

«Дальнейшее развитие сети — вопрос Пинского, а не Тимати. Из них двоих ресторатор — Антон», — сказал собеседник «360».