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    30 июля 2022, 20:54

    Вопрос не для Тимати. Ресторатор предположил, что ждет Starbucks при новом владельце

    Ресторатор Миронов заявил, что Тимати и Пинскому придется провести ребрендинг Starbucks

    Александр Иванов, Василиса Андреева

    Бизнесмен и рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что стал владельцем российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks. Ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», омбудсмен ресторанного рынка Москвы руководитель агентства «РестКонсалт» Сергей Миронов в интервью «360» рассказал о возможном развитии сети при новом руководстве.

    Вопрос не для Тимати. Ресторатор предположил, что ждет Starbucks при новом владельце

    Также новым владельцем регионального отделения Starbucks стал ресторатор Антон Пинский. Миронов сказал, что последствия сотрудничества в таком тандеме пока сложно предсказать.

    «Думаю, что имеет смысл какие-то новые точки открывать, не имеющих к Starbucks никакого отношения. Если уходит бренд, то меняется и структура заведения», — сказал Миронов.

    По его словам, в кофейни под американским брендом шли только из-за названия.

    «Сам кофе у них достаточно посредственный. Там нет ничего такого, кроме названия», — отметил он.

    Также Миронов предположил, каким будет распределение ролей среди новых владельцев. По его мнению, Тимати больше займется пиаром.

    «Дальнейшее развитие сети — вопрос Пинского, а не Тимати. Из них двоих ресторатор — Антон», — сказал собеседник «360».