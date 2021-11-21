«Вообще копейки»: Роксана Бабаян раскрыла размер своей пенсии

Народная артистка РФ и вдова Михаила Державина Роксана Бабаян призналась, что ее жизнь нельзя назвать роскошной. В программе «Секрет на миллион», которая выходит на телеканале НТВ, она рассказала о размере свой пенсии.

«Пенсия у меня очень маленькая. Ой, там вообще копейки. 18 или 20 тысяч рублей. Вместе со званием Народной артистки — 40», — сообщила она.

Бабаян добавила, что они с супругом не гнались за просторной жилплощадью в Москве. К тому же, она счастлива находиться в их небольшой квартире, потому что это родные стены ее любимого человека.

На момент знакомства Роксана Бабаян и Михаил Державин уже имели успех в обществе. Она была популярной в СССР певицей, он — признанным актером театра и кино. Вместе супруги прожили 37 лет.

В январе 2018 года Михаил Державин скончался. У артиста были серьезные проблемы со здоровьем, его неоднократно госпитализировали. Актер страдал гипертонией.