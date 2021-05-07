Волосы Курта Кобейна выставили на аукцион

Волосы лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна выставили на аукцион. По данным сайта NME, эти пряди певцу состригли в 1989 году. Тогда коллектив выступал в поддержку дебютного альбома Bleach.

Лот выложил американский аукцион автографов и памятных вещей Iconic Auctions. Организаторы назвали его «единственным в своем роде». В комплект к волосам они добавили фотографии, сделанные во время самой стрижки. Самый длинный волос - шесть сантиметров.

Источник фото: сайт аукциона Iconic Auctions

На фото можно увидеть девушку с ножницами. Это Тесса Осборн — знакомая музыканта. В тот день она подстригла певца и сохранила на память немного его волос. Уже после смерти Кобейна Осборн подарила прядь художнице из Сиэтла Николь ДеПоло. От девушки будущий лот перешел Джону Резникоффу. Книга рекордов Гиннесса признала коллекцию волос знаменитостей этого человека самой большой в мире. Мужчина как раз выставил прядь на аукцион.

Выкупить волосы можно будет до следующих выходных. Стартовая цена — 2500 долларов. Ставки пока еще никто не делал.