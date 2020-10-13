13 октября 2020, 14:28
Володина предложила отрыть ее личное шоу «Давай поженимся!»
Российский астролог и телеведущая Василиса Володина предложила отрыть ее личное свадебное ток-шоу. Идея появилась после многочисленных вопросов подписчиков на ее страницу в Instagram о возвращении в программу «Давай поженимся!».
«Может быть, откроем мою личную „Давай поженимся“?» — процитировала женщину «Экспресс газета».
При этом Володина не давала обещаний о том, что вновь появится во всем известном проекте на Первом канале.
Разногласия астролога с продюсерами программы начались в период распространения коронавируса. Хотя коллеги Роза Сябитова и Лариса Гузеева продолжают работать на съемочной площадке, Володина согласна лишь на удаленную работу. Ведущая не хочет подвергаться опасности заразиться COVID-19.