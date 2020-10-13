Володина предложила отрыть ее личное шоу «Давай поженимся!»

«Может быть, откроем мою личную „Давай поженимся“?» — процитировала женщину «Экспресс газета».

При этом Володина не давала обещаний о том, что вновь появится во всем известном проекте на Первом канале.

Разногласия астролога с продюсерами программы начались в период распространения коронавируса. Хотя коллеги Роза Сябитова и Лариса Гузеева продолжают работать на съемочной площадке, Володина согласна лишь на удаленную работу. Ведущая не хочет подвергаться опасности заразиться COVID-19.