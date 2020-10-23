Володина назвала дату окончания периода ретроградного Меркурия

По ее словам, в это время жизнь многих жителей Земли изменится. Володина отметила, что потерпеть осталось лишь до 3 ноября. Специалист дала совет, как пережить этот период с наименьшим ущербом, сообщила «Экспресс газета».

«В этот период просто тянет покупать. Не знаю, как вас, но меня точно. Воздержитесь, пожалуйста, от покупок», — предупредила Василиса.

Эксперт подчеркнула, что, выбирая новую вещь при ретроградном Меркурии, важно хорошо обдумать решение в течение нескольких дней, обязательно сохранить чек и не срезать бирки. Она добавила, что можно не жалея покупать то, что пойдет на пользу саморазвитию. В качестве примера Володина привела различные курсы и лекции.