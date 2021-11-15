Волочкову выгнали из турецкого отеля

Балерина Анастасия Волочкова прилетела в Турцию на форум International Congress Prosperity. После мероприятия состоялась вечеринка. По данным СМИ и певицы Анны Калашниковой, Волочкову выгнали из отеля за неподобающее поведение. Об этом сообщили «Дни.ру».

Свидетели ситуации утверждают, что Анастасия перебрала с алкоголем. После этого знаменитость, несмотря на присутствие детей, начала оскорблять окружающих. Такое поведение якобы послужило поводом для выселения балерины из отеля.

Однако помощница Волочковой Светлана Герасимова информацию не подтвердила. По ее словам, балерина покинула отель, чтобы съездить на несколько дней к друзьям.