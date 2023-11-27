27 ноября 2023, 00:48
Волочкову в ее новом шоу сравнили с «писающей собачкой»
Пятый канал: Волочкову раскритиковали в ее новом шоу
Зрители, посмотревшие новую танцевальную постановку с участием балерины Анастасии Волочковой, раскритиковали ее за отсутствие смысловой нагрузки и плохое визуальное оформление представления. Они написали в социальных сетях, что не получили никакого эстетического наслаждения. Об этом сообщил Пятый канал.
Посетители шоу отметили, что заслуженная артистка России даже не танцевала.
Реклама
«Просто ходила по сцене как страус и периодически задирала ноги как писающая собачка», — написал один из комментаторов.
Другие зрители назвали хореографические номера в постановке с «клише композиции танца», а также отметили, что представлению не хватило профессиональной режиссуры и в целом сюжета.
Пользователи написали, что некоторые из зрителей не досмотрели шоу, покинув зал. Оставшиеся смеялись и даже матерились при просмотре.
Ранее в отношении Волочковой чуть не возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы. Балерина сфотографировалась на фоне советского Ла-5 в музее «Мосфильма», после чего на нее обрушился шквал критики. Пользователи Сети потребовали от артистки извинений за осквернение памяти летчиков и потребовали привлечь приму к уголовной ответственности.
Соцсети
Россия
Анастасия Волочкова
Реклама
Реклама