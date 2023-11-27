Знаменитости 27 ноября 2023, 00:48 Волочкову в ее новом шоу сравнили с «писающей собачкой» Пятый канал: Волочкову раскритиковали в ее новом шоу РИА «Новости»

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Зрители, посмотревшие новую танцевальную постановку с участием балерины Анастасии Волочковой, раскритиковали ее за отсутствие смысловой нагрузки и плохое визуальное оформление представления. Они написали в социальных сетях, что не получили никакого эстетического наслаждения. Об этом сообщил Пятый канал.

Посетители шоу отметили, что заслуженная артистка России даже не танцевала.

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«Просто ходила по сцене как страус и периодически задирала ноги как писающая собачка», — написал один из комментаторов.

Другие зрители назвали хореографические номера в постановке с «клише композиции танца», а также отметили, что представлению не хватило профессиональной режиссуры и в целом сюжета.

Пользователи написали, что некоторые из зрителей не досмотрели шоу, покинув зал. Оставшиеся смеялись и даже матерились при просмотре.

Ранее в отношении Волочковой чуть не возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы. Балерина сфотографировалась на фоне советского Ла-5 в музее «Мосфильма», после чего на нее обрушился шквал критики. Пользователи Сети потребовали от артистки извинений за осквернение памяти летчиков и потребовали привлечь приму к уголовной ответственности.