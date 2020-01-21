Волочковой сделали предложение

По данным информагентства, художник рассказал о вероятной свадьбе сына на вечеринке, которая была приурочена к 44-летию Волочковой.

«Она думает, но она может позволить себе подумать», — сказал Сафронов.

В свою очередь сама балерина подтвердила грядущие изменения в личной жизни, однако имя жениха предпочла оставить в секрете.

«Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020», — приводит слова Волочковой сайт kp.ru.