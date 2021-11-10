Волочкова высмеяла тех, кто назвал постановкой ее знаменитый шпагат
Life: Волочкова предложила своим недоброжелателям записаться в фитнес-центр или балетный зал
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику пользователей Сети, которые назвали ее фото со шпагатом из Турции постановкой. Прима отметила, что люди, делающие такие заявления, судя по всему впали в маразм. Об этом написал Life.
«Я так ржу, это же надо до такого додуматься. Вы попробуйте сами сесть на шпагат хоть на полу, а не на мостике. Вытяните колени и стопы и сделайте его таким стройным, как у Волочковой», — сказала танцовщица.
Волочкова также добавила, что ей не интересны те люди, которые о ней судачат и распускают сплетни. По ее словам, она живет счастливо, отдыхает на самых элитных курортах и заниматься любимым делом, в том время как другие завидуют ей и всячески осуждают.
В завершении балерина предложила недоброжелателям записаться в фитнес-центр или посетить занятия по балету.