Волочкова выпустит новый музыкальный трек

Балерина Анастасия Волочкова выпустит к осени новый трек. Об этом рассказала директор артистки Наталия Ракицкая, сообщило Ura.ru.

Заслуженная артистка России презентовала в Instagram свой музыкальный альбом «Вселенная». Послушать его можно на всех цифровых платформах. Сейчас балерина готовит еще один новый трек, который выйдет осенью.

«Так сошлись звезды, Вселенная подсказала, она захотела петь. Это пока больше хобби. Человеку хочется петь, и она запела», — рассказала Ракицкая.

Певец Николай Басков поддержал Волочкову.

«Мы знаем друг друга с 17 лет, она человек, которого я поддерживаю во всем. Поскольку мы дружим всю жизнь, были очень разные моменты, но она всегда может рассчитывать на мою поддержку», — заявил Басков.

Он сразу же согласился записать песню в дуэте, как только это предложила балерина.

«Если мой друг захотел спеть, то конечно я не откажу», — добавил артист.

Басков от всей души поздравил Волочкову с выходом альбома, потому что это творческая, душевная и эмоциональная реализация.