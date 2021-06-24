Балерина Анастасия Волочкова выпустила музыкальный альбом под названием «Вселенная». Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на ее Instagram.

«Дорогие друзья, мой новый альбом моих песен уже вышел! Его можно послушать на всех цифровых платформах. Жду вашего мнения!» — написала Волочкова.

В комментариях некоторые подписчики предложили записать песню с Бузовой.

Ранее балерина Анастасия Волочкова обратилась в суд с иском против руководства Большого театра. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Я вновь решила бороться за правду. Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом Большого театра. Один из исков уже подан на руководство театра», — написала Волочкова.

Она отметила, что считает свое увольнение оттуда в 2003 году незаконным и несправедливым. Балерина отметила, что только недавно узнала, что руководители, оказывается, были ей должны крупную сумму денег. Когда Волочкова поняла, о какой цифре идет речь, она решила действовать принципиально.