Волочкова устроила истерику под камерами около суда и попросила похоронить ее в пуантах

Дачные соседи балерины Анастасии Волочковой подали на нее в суд за непристойное поведение на участке. Недавно прошло очередное слушание по этому делу. На заседание Волочкова пришла в алкогольном опьянении и рассказала собравшимся у здания суда журналистам о том, что очень переживает из-за тяжб с соседями. О состоянии балерины рассказал телеканал НТВ.

Волочкова заявила, что судебное разбирательство плохо влияет на ее эмоциональное самочувствие.

«Мое самочувствие — ужасное! Если умру от этих стрессов, пожалуйста, похороните меня в пуантах!» — сказала она.

Также балерина призналась, что не отказывает себе в алкоголе. Такие напитки помогают ей бороться со стрессом и бессонницей, отметила Волочкова.

Дачные соседи недовольны поведением Волочковой на ее участке. По их словам, балерина часто забывает одеться перед выходом из дома, а приусадебная территория часто использовалась Волочковой в качестве уборной.

«Требование моих соседей в Тверском суде — запретить мне на моем участке ходить обнаженной, в свою купель голышом. Ну а как еще? Не в пальто же», — прокомментировала балерина претензии своих соседей.