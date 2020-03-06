Волочкова стала амбассадором российского бренда сумок

Коллекция Вульф и Волочковой носит название «Шедевр на шедевре». Сумки имеют квадратную форму, на них изображены известные картины. Дизайнер заявила, что такой аксессуар наполнит женщин красотой и духовности изнутри.

Волочкова поделилась фотографиями совместной работы на своей страничке в социальной сети. Писать комментарии балерине нельзя, поэтому пользователи высказываются в блоге Вульф.

«Раньше на пакеты тоже лепили красивые картинки. При нынешнем развитии полиграфии и печати любой может нанести понравившийся рисунок куда хочешь», «Стесняюсь спросить, в чем шедевр? Коробку для чая напоминает», «Одна Волочкова согласилась рекламировать ***-сумочки, потому что соглашается на все», — написали хейтеры.