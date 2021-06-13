Волочкова сдаст в аренду за 500 тысяч свою «роскошную» квартиру

Балерина Анастасия Волочкова решила сдать в аренду за 500 тысяч рублей свою «роскошную» четырехкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга. Новостью она поделилась в Instagram.

Заслуженная артистка России разрешит заселиться в квартиру у Русского музея только «добропорядочным людям».

В объявлении на ЦИАН указано, что площадь квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома на Итальянской улице — 200 квадратных метров. В цену аренды не включена плата за коммунальные услуги. Снять жилье можно без комиссии, но нужно внести предоплату за один месяц. На сайте с объявлением указано, что это «квартира известного „звездного“ собственника».

Подписчики Волочковой сравнили квартиру с Михайловским дворцом и посчитали ее очень красивой: «Ничего себе, красотища какая! Как музей». Также они добавили: «Шик, блеск, красота». Однако нашлись и критики ремонта в помещении: «Дорого-богато, цыганам понравится». Один из интернет-пользователей хотел бы поменять дизайн штор.