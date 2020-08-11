Волочкова рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина

По ее мнению, если женщина искренне любит партнера, то количество денег не будет иметь для нее значение. А если его достаток ее интересует, то никаких чувств тут нет.

«Нищеброд — это человек низкий духом и не имеющий в себе достоинства относиться к женщине как к драгоценности. Вот это нищеброд. А сколько кто зарабатывает, особенно в наши дни, задавать такие вопросы совершенно некорректно», — считает балерина.

Также Волочкова добавила, что для нее важна «не форма, а содержание».

Ранее стало известно, что зарплаты участников реалити-шоу «Дом 2» начинаются от 17 тысяч рублей. Такая ставка держится на протяжении испытательного срока — два месяца. Позже она может увеличиться в зависимости от популярности и скандальности участника. Максимальный доход участника шоу на сегодня составляет 140–150 тысяч рублей. Каждый новичок изначально проводит испытательный срок в два месяца. Затем уже среди новеньких распределяют ставки. Самые яркие участники получают от 70 до 150 тысяч рублей.