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    11 августа 2020, 17:41

    Волочкова рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина

    Дарья Морозова

    Балерина Анастасия Волочкова считает заработок мужчины абсолютно неважным, если есть искренняя любовь. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Волочкова рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина

    По ее мнению, если женщина искренне любит партнера, то количество денег не будет иметь для нее значение. А если его достаток ее интересует, то никаких чувств тут нет.

    «Нищеброд — это человек низкий духом и не имеющий в себе достоинства относиться к женщине как к драгоценности. Вот это нищеброд. А сколько кто зарабатывает, особенно в наши дни, задавать такие вопросы совершенно некорректно», — считает балерина.

    Также Волочкова добавила, что для нее важна «не форма, а содержание».

    Ранее стало известно, что зарплаты участников реалити-шоу «Дом 2» начинаются от 17 тысяч рублей. Такая ставка держится на протяжении испытательного срока — два месяца. Позже она может увеличиться в зависимости от популярности и скандальности участника. Максимальный доход участника шоу на сегодня составляет 140–150 тысяч рублей. Каждый новичок изначально проводит испытательный срок в два месяца. Затем уже среди новеньких распределяют ставки. Самые яркие участники получают от 70 до 150 тысяч рублей.

    Новости SMI.FM