Волочкова рассказала об отношениях с бывшим

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фотографию с бывшим возлюбленным Олегом. В комментарии Life она рассказала, что продолжает общаться с бывшими любовниками, поскольку мужчины не находят в себе сил от нее уйти.

С Олегом Волочкова рассталась в мае прошлого года, однако они до сих пор поддерживают дружеские отношения.

«Да, на фотографии я с Олегом, это мой бывший возлюбленный. Известный факт то, что от меня мужчины не уходят, ко мне только возвращаются. И даже после нашего расставания в мае прошлого года Олег всё равно рядом и мы продолжаем общаться и встречаться. Видимо, я действительно такой неизгладимый след оставляю в жизни мужчины, что они потом не могут с другими женщинами выстраивать отношения. Вот почему Олег по-прежнему здесь», — поделилась балерина.

С последним мужчиной — Сергеем — Волочкова рассталась совсем недавно. По ее словам, он пытался пиариться на отношениях со звездой.