Волочкова рассказала о жестоком закулисье театров

Артист балета Николай Цискаридзе был первым, с кем балерина Анастасия Волочкова выступила в спектакле после получения звания примы-балерины Большого театра. И он же единственный, кто не подписал письмо, — балерину незаконно уволили на заре ее карьеры.

Волочкова рассказала обо всем этом в интервью «360».

Балерина сохранила много теплых воспоминаний со времен работы в Большом театре. Она вспомнила встречу с Екатериной Максимовой — ее первым педагогом на сцене культурного учреждения. По словам Волочковой, она единственная балерина в мире, у которой самый большой «букет педагогов».

Еще одно из теплых воспоминаний — спектакль с Николаем Цискаридзе. Она уже тогда понимала, что это ее шанс.

«На этом спектакле „Раймонда“… Знаете, так символично получается, что этот спектакль стал для меня первым на сцене Большого, когда меня приняли в состав основной труппы и стала примой-балериной этого театра», — рассказала Волочкова.

Этот же спектакль должен был быть последним в ее карьере, призналась артистка. Танцовщицу незаконно уволили 16 сентября 2003 года, тогда от нее отказались все педагоги. Точнее, им запретили репетировать с балериной. Директор Большого театра Анатолий Иксанов заставил партнеров подписать письмо, что якобы с ней никто не хочет танцевать, потому что Волочкова большая и толстая.

«Другого просто не смогли придумать тогда. Коля Цискаридзе — единственный человек, кто не подписал это ничтожное письмо», — сказала балерина.

Волочкова должна была выступить на спектакле вместе с Цискаридзе 19 сентября. И он продолжал репетировать с танцовщицей, приходил в театр как педагог и как партнер.

«Это была грандиозная поддержка», — заявила Волочкова.

По ее словам, в Мариинском театре обстановка более интеллигентная и элегантная.

«В Москве больше пафоса, особенно сейчас, понтов для приезжих. И то, во что сейчас превратили Большой театр, — это просто позорище», — заявила Волочкова.

Она поняла, за что поплатилась вместе с Цискаридзе — за правду: «Мы не стеснялись говорить правду, что там воры, мошенники. Просто беспредел полнейший. Сколько денег украдено на реконструкцию, во что превратили театр…»

В Большом театре больше нет позолоты, «украдено все, вплоть до ручек от лож, в которые зрители приходили». Балетные залы сделали слишком маленькими, Цискаридзе не мог поднять партнершу, потому что она головой утыкалась в потолок.