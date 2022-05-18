Волочкова рассказала о своем новом партнере

Балерина Анастасия Волочкова написала в соцсетях о том, что она состоит в отношениях с новым мужчиной. Сейчас они вместе на отдыхе в Турции. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«На этот раз мужчина со своим самолетом, яхтой, футбольным клубом, большим сердцем и достоинством», — написала Волочкова.

Она рассказала, что ее новый партнер — иностранец и ему 39 лет. Также знаменитость уточнила, что он пригласил ее на отдых и сам все организовал.

Волочкова добавила, что ее бывший партнер Олег ревнует к новому мужчине. Но они расстались, поэтому теперь она может проводить время с тем, с кем захочется.

В январе Волочкова рассталась со своим женихом Сергеем, с которым они познакомились на программе «Давай поженимся!». По словам мужчины, он стал инициатором разрыва.

В мае прошлого года балерина рассталась со своим предыдущим партнером Олегом. Она отметила, что несмотря на окончание отношений, они до сих пор общаются по-дружески.

«Известный факт то, что от меня мужчины не уходят, ко мне только возвращаются», — уверена Волочкова.