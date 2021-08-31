Волочкова рассказала о своем музыкальном альбоме «Вселенная»

Российская балерина Анастасия Волочкова сообщила о выпуске музыкального альбома «Вселенная», а также о презентации клипа на песню «Одна». Интервью с артисткой опубликовал сайт «Мир 24».

Волочкова рассказала, что сильно волнуется перед презентацией, ведь вокальное искусство для нее не столь характерно. У нее за плечами огромный опыт в качестве балерины, а что касается песен, то для нее это всегда было хобби. Ее команда решила собрать все 20 треков, которые Анастасия исполняла на своих концертных программах на протяжении последних 10 лет.

Первую песню ей написал Игорь Николаев. Артистка до сих пор исполняет ее в спектакле «Балерина в зазеркалье цирка».

Альбом назвали «Вселенная» не для кого-то, а просто потому, что исполнительнице нравится это название. По словам Волочковой, в творчестве, как и в жизни, не обязательно всем нравиться, главное просто быть хорошим человеком.

«Самое важное для всех нас — это оставаться людьми, оставаться человеком при любых обстоятельствах, не отвечать злом на зло, сохранять в себе честь и достоинство, проходить испытание жизнью честно и смело. Это очень важно для меня и в творчестве, и в жизни. И не бояться рисковать, хотя это всегда очень большая ответственность, в новых постановках, в записи новых песен», — заключила балерина.