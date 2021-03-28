Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри

Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова когда-то встречалась с актером Джимом Керри. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион».

«Был у меня роман с Джимом Керри, и очень хорошие отношения сохранились до сих пор», — сообщила она.

Подробности в программе обсуждать не стали.

Там же Волочкова призналась, что у нее были романы более чем с тремя олигархами. Во время беседы танцовщица была подключена к полиграфу. Позднее специалист сообщил, что она говорила правду о романах с бизнесменами и с Джимом Керри. С голливудским актером Волочкова встречалась 15 лет назад.

В 2019 году бывшая балерина говорила, что познакомилась с Керри в начале 2000-х. В то время она встречалась с миллиардером Сулейманом Керимовым, а Керри прилетел на Московский кинофестиваль. Также он сходил в Большой театр на балет «Жизель» с участием Волочковой.

«Я показала Керри Москву, и Сулейман дал для этого машину, охрану», — вспоминала она.

По словам Волочковой, они «дружили с Керри четыре года».