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    21 апреля 2022, 15:48

    Волочкова рассказала, как планирует отпраздновать Пасху

    Арина Бобкова

    В этом году Пасха выпала на 24 апреля. Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала, как планирует встретить Светлое Христово Воскресенье. Об этом сообщил LIFE.

    Волочкова рассказала, как планирует отпраздновать Пасху

    Волочкова пояснила, что обязательно сходит в храм на службу. При этом она подчеркнула, что не планирует печь куличи, так как довольно плохо обращается с духовкой. Также вряд ли она будет есть те мучные изделия, которые ей подарят гости. Видимо, так балерина поступает для того, чтобы сберечь фигуру.

    «Я готовлюсь прежде всего к своему спектаклю, который пройдет через день после Пасхи, в Красногорске. На Пасху иду в храм, естественно, молиться. Я это делаю необязательно в Пасху, а постоянно. Что касается куличей, я их не пеку, потому что я и духовка — это совершенно разные вещи. Мне обычно эти куличи дарят. Более того, я их не ем», — призналась звезда.

    Однако Волочкова призналась, что старается чтить православные традиции, несмотря на то, что соблюдать все правила христианства все же не получается.