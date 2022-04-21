Волочкова рассказала, как планирует отпраздновать Пасху

В этом году Пасха выпала на 24 апреля. Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала, как планирует встретить Светлое Христово Воскресенье. Об этом сообщил LIFE.

Волочкова пояснила, что обязательно сходит в храм на службу. При этом она подчеркнула, что не планирует печь куличи, так как довольно плохо обращается с духовкой. Также вряд ли она будет есть те мучные изделия, которые ей подарят гости. Видимо, так балерина поступает для того, чтобы сберечь фигуру.

«Я готовлюсь прежде всего к своему спектаклю, который пройдет через день после Пасхи, в Красногорске. На Пасху иду в храм, естественно, молиться. Я это делаю необязательно в Пасху, а постоянно. Что касается куличей, я их не пеку, потому что я и духовка — это совершенно разные вещи. Мне обычно эти куличи дарят. Более того, я их не ем», — призналась звезда.

Однако Волочкова призналась, что старается чтить православные традиции, несмотря на то, что соблюдать все правила христианства все же не получается.