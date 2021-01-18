Волочкова продемонстрировала проблемы с ногами из-за карьеры балерины

На снимке видно, что ступни Волочковой выглядят нездоровыми. Правая нога знаменитости деформирована из-за сильных нагрузок. У Волочковой есть проблема выпирающей косточки у большого пальца, которая знакома многим любительницам носить каблуки. От такого дефекта можно избавиться с помощью хирургического вмешательства. Спустя некоторое время он появится вновь, если не соблюдать советы врачей.

Ранее Волочкова напомнила россиянам о своем месте в истории. На критику недоброжелателей она ответила на своей странице в Instagram. Знаменитость отметила, что всегда была предана своей профессии и посвятила ей много лет труда.

Женщина подчеркнула, что мало кто из таких ее комментаторов достиг «своих вершин», чтобы иметь право осуждать других. Она уверена, что мозоли на языках «злопыхателей» гораздо уродливее ее натертых мозолей на стопах.