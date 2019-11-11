Волочкова призналась в особом уважении к Пугачевой

«Я ее боготворю, как и весь мир! Знаешь за что? За то, что она сильная личность, она уникальный человек», — подчеркнула Волочкова.

Артистка заметила, что Пугачева не обращает внимания на плохие комментарии в интернете и сама берет с певицы пример.

«Как ее слова первой песни, которую она начинает петь на концерте: «Перестаньте меня судить, осуждать и оплакивать», — добавила Волочкова.

Прима Большого театра также рассказала, что ее дочь беспокоила травля матери в интернете, поэтому она спорила с недоброжелателями в Instagram.

«Я ей говорила: «Ариша, перестань это делать. Это бесполезно. Посмотри кто пишет: ноль публикаций, ноль подписки. Не надо!» — заявила Анастасия Волочкова.