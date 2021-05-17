Волочкова призналась, что намерена судиться с Большим театром

Анастасия Волочкова сообщила о намерении подать в суд на Большой театр. Поводом к этому послужила ее трудовая книжка, которая оказалась поддельной. Об этом сообщило РИА ФАН.

О намерениях балерины стало известно после выхода документальной картины «Исповедь» на одной из онлайн-платформ. Там Волочкова поделилась тайнами своей личной жизни, рассказав о мужчине по имени Олег, с которым сейчас проживает, а также напомнила о закулисье Большого Театра. Анастасия в киноленте несколько раз озвучила критические замечания в адрес своего прежнего места работы. Одной из причин конфликта стало то, что трудовая книжка звезды оказалась поддельной.

«И мне выдан этим руководством Большого театра сфальсифицированный, подделанный государственный документ. Фальшивая трудовая книжка», — поведала она.

По данным ИА Nation News, также в «Исповеди» балерина вспомнила о своем коллеге — Николае Цискаридзе. Танцовщица заключила, что хоть и прошло много лет, но театр не дает им обоим покоя.