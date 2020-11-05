Волочкова принципиально отказалась надевать маску и назвала ее ношение «политической игрой»

«Да, у меня есть маска — со стразами и инициалами АВ. Но я ее не надеваю, дабы не привлекать еще больше внимания к себе и своей личности. Маска, на мой взгляд, — самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек», — заявила Волочкова.

По ее мнению, меры предосторожности — «политическая игра», от которой страдают граждане.

«Если это какая-то политическая игра, то от нее страдают простые хорошие, добрые люди, которые просто хотят радоваться, жить и быть счастливыми, и быть любимыми, обниматься, целоваться», — заявила балерина.

Она не может представить себе зрителей на своих спектаклях в масках и «этих „презервативных“ перчатках».

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сильно сказываются на тех, кто нуждается в постоянной физической нагрузке. Сама Волочкова тренируется сейчас в поселке, где она проживает. У нее в доме на втором этаже расположен зал и театр, который она называет «божественным счастьем». Но в то же время вынужденный отказ от сцены для балерины «большое мытарство».

Несмотря на все ограничения, неделю назад Волочкова выступила со своим авторским спектаклем «Балерина в Зазеркалье цирка». Вход был бесплатный. Артистка более 18 лет занимается благотворительностью, а сейчас и вовсе считает негуманным брать деньги. Вместо 700 ожидаемых человек пришли 1200.