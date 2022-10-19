Волочкова пригласила на шоу «Балерина в зазеркалье цирка» детей из ЛНР и ДНР | 360°

Знаменитости 19 октября 2022, 15:41 Волочкова пригласила на шоу «Балерина в зазеркалье цирка» детей из ЛНР и ДНР

Читать 360tv в

Балерина Анастасия Волочкова приготовила большой проект «Балерина в зазеркалье цирка» для детей из ЛНР и ДНР. Об этом сообщило РИА ФАН.

На концерт также будут приглашены врачи, учителя, многодетные семьи и поклонники танцовщицы. Билеты будут предлагаться абсолютно бесплатно.

Реклама

«Это моя возможность отвлечь людей от негатива и подарить людям сказку», — сообщила балерина.

Реклама

Она занимается подобными проектами на протяжении 20 лет. По словам артистки, для нее честь выступать перед зрителями в рамках благотворительной акции.