Волочкова потребовала наказать сотрудника полиции, выложившего видео конфликта в Сеть

«На каком основании полицейские вторглись без разрешения на частную территорию и снимали видео, которое потом попало в YouTube?» — задалась вопросом артистка, потребовав наказания для того, кто обнародовал видео.

Представительница Волочковой расценила действия полицейских как провокацию, которая была спланирована вместе с местными властями.

«Наверное, полиция и местная власть на примере Анастасии хотели показать и отчитаться, как хорошо они выполняют все предписания», — предположила собеседница издания.

Ранее балерина посетила село Дивеево, которое закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Сотрудники полиции пришли в дом, где находилась Волочкова. На нее составили протокол за нарушение карантина. Однако она отказалась его подписывать и нагрубила одному из стражей правопорядка.