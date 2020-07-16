Волочкова поставила под сомнение свадьбу с таинственным возлюбленным этой осенью

Волочкова в очередной раз подтвердила, что у нее есть избранник. По ее словам, все те корзины с перьями и розами вместе с бриллиантами, которые видят ее подписчики в соцсетях, ей дарит именно таинственный возлюбленный. Однако теперь балерина опасается, что намеченная на осень этого года свадьба может не состояться.

По словам балерины, дело в том, что осенью ожидается вторая волна коронавирусной инфекции. В таком случае церемонию бракосочетания придется перенести, а это она воспринимает, как очередное препятствие, через которое необходимо пройти.

Волочкова отметила, что от нее веет «добротой, теплотой и сексуальностью», потому что у нее есть мужчина, написал сайт «ПолитЭксперт».

Возлюбленного Волочковой никто не видел. Балерина не показывает его в соцсетях, а также не приходит с ним на мероприятия. На прошлое публичное празднование дня рождения звезды ее избранник также не пришел.