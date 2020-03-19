Волочкова получит зарплату от Большого театра спустя 16 лет

По информации сайта «Утро.ру», артистка сможет вернуть гонорары за зарубежные гастроли и выступления сцене Большого театра.

«Мало кто уже помнит мои истинные проблемы с Большим театром. В процессе этой войны театр сделал так, что большая моя часть гонораров за исполнение ведущих партий, за зарубежные гастроли так и осели, не дойдя до меня. Большой провернул какую-то аферу с моими деньгами и заблокировал все мои счета, деньги, заработанные за 5 лет», — заметила Волочкова.

Балерина уточнила, что сотрудники банка помогли получить деньги спустя 16 лет после ее суда с руководством Большого театра.

«Справедливость восторжествовала спустя годы!» — подчеркнула звезда.