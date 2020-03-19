19 марта 2020, 13:23
Волочкова получит зарплату от Большого театра спустя 16 лет
Российская балерина Анастасия Волочкова не могла добиться зарплаты от Большого театра около 16 лет. Однако теперь она получит деньги. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По информации сайта «Утро.ру», артистка сможет вернуть гонорары за зарубежные гастроли и выступления сцене Большого театра.
«Мало кто уже помнит мои истинные проблемы с Большим театром. В процессе этой войны театр сделал так, что большая моя часть гонораров за исполнение ведущих партий, за зарубежные гастроли так и осели, не дойдя до меня. Большой провернул какую-то аферу с моими деньгами и заблокировал все мои счета, деньги, заработанные за 5 лет», — заметила Волочкова.
Балерина уточнила, что сотрудники банка помогли получить деньги спустя 16 лет после ее суда с руководством Большого театра.
«Справедливость восторжествовала спустя годы!» — подчеркнула звезда.