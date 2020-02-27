27 февраля 2020, 11:52
Волочкова поделилась подробностями будущей свадьбы
Российская балерина и заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова рассказала о деталях предстоящей свадьбы. Торжество, запланированное на осень текущего года, пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По информации РИА ФАН, Волочкова уточнила, что не называет имя возлюбленного лишь из принципа. Она скрывает жениха на протяжении полутора лет и продолжит вплоть до свадьбы.
«Дождитесь свадьбы. Мы, кстати, решили: устроим ее в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки. Там очень красиво и романтично!» — пояснила балерина.
Ранее Анастасия Волочкова заявила, что руководство Большого театра не выплачивает ей пенсию.