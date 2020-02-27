Волочкова поделилась подробностями будущей свадьбы

По информации РИА ФАН, Волочкова уточнила, что не называет имя возлюбленного лишь из принципа. Она скрывает жениха на протяжении полутора лет и продолжит вплоть до свадьбы.

«Дождитесь свадьбы. Мы, кстати, решили: устроим ее в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки. Там очень красиво и романтично!» — пояснила балерина.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что руководство Большого театра не выплачивает ей пенсию.