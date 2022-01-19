Волочкова подаст на стюарда в суд после скандала в самолете

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что подаст в суд на стюарда после скандала в самолете. По мнению бортпроводника, артистка отказалась надеть маску.

«Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — сказала балерина газете «Известия».

Она и ее спутник Сергей настаивали, что именно бортпроводник был виновником конфликта. По словам Волочковой, мужчина принес ей кофе, после этого она спустила маску и начала пить. Однако в этот момент около них оказался стюард Иван, у него была камера в руках. Он заявил, по заверению артистки, что на ней нет маски, а потом стал грубить и провоцировать конфликт.

После того, как самолет приземлился в Шереметьево, Волочкову и ее спутника проводили в отделение полиции. Сама балерина утверждала, что ее доставили в правоохранительные органы из-за того, что она не уступила ребенку место на борту, а маску она всегда носит с собой.

Позже Волочкова опубликовала в своих Stories Instagram видео, на котором она со спутником рассказала, что едет домой.

«Все у нас хорошо, мы пообщались с представителями полиции —золотые ребята», — заявил Сергей.

По его словам, некоторые из них придут к балерине на выступление.