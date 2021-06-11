Волочкова подала в суд на Большой театр

Анастасия Волочкова намерена судиться с Большим театром. По словам балерины, подделав государственный документ, ее пытаются лишить пенсии.

Волочкова на своей странице в Instagram опубликовала видеообращение, из которого становится понятно о ее намерениях судиться с Большим театром.

«Я вновь решила бороться за правду. Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом Большого театра», — написала Волочкова в комментарии к размещенному ролику. Балерина добавила, что один из исков уже подан на руководство театра.

Волочкова намерена предать огласке якобы незаконные действия руководства, направленные в ее сторону.

«Я свято верю, что в борьбе с этой погрязшей в беспределе структурой за справедливость у меня появятся единомышленники и те, кто будут поддерживать по-человечески», — написала балерина.

Она также добавила, что так же будет защищать интересы артистов, «с каждым из которых уже поступают несправедливо, превратив их в марионеток».

«Я буду действовать по-волочковски! Смело!», — заключила Волочкова.

О своем намерении подать в суд на Большой театр балерина заявила еще в мае. Об этом стало известно после выхода документальной картины «Исповедь» на одной из онлайн-платформ. Там Волочкова поделилась тайнами своей личной жизни, а также напомнила о закулисье Большого Театра. В киноленте Волочкова несколько раз озвучила критические замечания в адрес своего прежнего места работы.