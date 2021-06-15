Волочкова подала в суд на руководство Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова обратилась в суд с иском против руководства Большого театра. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Я вновь решила бороться за правду. Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом Большого театра. Один из исков уже подан на руководство театра», — написала Волочкова.

Она отметила, что считает свое увольнение оттуда в 2003 году незаконным и несправедливым. Балерина отметила, что только недавно узнала, что руководители, оказывается, были ей должны крупную сумму денег. Когда Волочкова поняла, о какой цифре идет речь, она решила действовать принципиально.

«Вот теперь принципиально, раз они производят вот такие действия, они обязаны мне будут эти деньги вернуть. Я не за деньги, я за то, чтобы победила справедливость», — отметила балерина во время пресс-конференции, которая была посвящена конфликту.

Балерина также напомнила, что уже обращалась в суд по поводу того, что театр отказался подписать с ней очередной контракт на год. В тот раз судья встал на ее сторону. Волочкова подчеркнула, что хочет рассказать обо всем, что случилось с ней за эти годы, чтобы другие люди не попали в такую же ситуацию.

В пресс-службе Большого театра сообщили РИА «Новости», что не получили иск от Волочковой. Там уточнили, что не могут комментировать, так как в театр не поступало никаких официальных документов от балерины.