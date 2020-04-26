Волочкова подала иск к Дане Борисовой из-за обвинений в алкоголизме

Соответчиком по иску выступает ООО «Экспресс газета». Дело рассматривают в Савеловском суде столицы.

По данным «Экспресс-газеты», поводом для обращения в суд стали утверждения Борисовой о том, что Волочкова страдает алкоголизмом.

По словам Борисовой, в заявлении бывшая балерина неправильно указала ее адрес и не уплатила госпошлину для подачи иска. Ведущая уточнила изданию Teleprogramma.pro, что из-за ошибки в адресе 15 апреля прошло уже второе заседание без ее участия.

Комментируя суть претензий Волочковой, Борисова заявила: «Конечно, у нее есть вредные привычки. А разве это не заметно? Лицо потекло. О какой чести и о каком достоинстве идет речь?»

На днях Волочкова рассказала, что с ее карты списали 192 тысячи рублей в пользу неизвестного ей фитнес-клуба. Артистка жаловалась, что у нее не осталось денег даже на еду.