Волочкова поблагодарила Шнурова за раскрытие настоящего лица Собчак

Журналист и телеведущая Ксения Собчак уже не первый год делает имя на скандалах с упоминанием известных людей. Поэтому нельзя не согласиться с решением лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова показать ее истинное лицо. Так прокомментировала появление клипа «Шмарофон» и последующее заявление музыканта балерина Анастасия Волочкова. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Волочкова подчеркнула, что тоже пострадала от поведения Собчак, когда согласилась сняться в ее программе.

«Я стала жертвой ее бесстыдства, бестактности и невежества, пустив ее на порог своего дома, увидев, что она потом сотворила и какую подставу устроила, порывшись в моем нижнем белье, тумбочках и вещах», — подчеркнула Волочкова.

Она отметила, что таким поведением журналистка известна уже давно. По мнению Волочковой, Собчак сделала себе имя на скандалах с известными людьми, которые годами работали для достижения своего статуса.

«Хайповать на их именах — это низко, бестактно и просто бесстыже. Поэтому я считаю, что предел должен быть. И привет Сергею Шнурову за то, что он не остался безразличным к такой ситуации», — подытожила Волочкова.

На этой неделе на YouTube-канале «Ленинграда» появилась песня «Шмарофон». В тексте упоминается смертельная авария с участием Собчак в Сочи, а также ставится под сомнение, что отцом ее ребенка стал Максим Виторган. На клип обратила внимание сама журналистка, опубликовав отрывок на своей странице в Instagram. Она обратилась к автору музыки и текста Сергею Шнурову с предложением снова начать пить алкоголь вместо кефира, чтобы «размазать» ее как следует.

Шнуров ответил, что прекрасно понимает всю «низость и мерзость» написанной им песни. Но, по его словам, он показал Собчак ее же собственные приемы, которые она использует при общении с простыми людьми. Он напомнил, что Собчак залезла в прикроватную тумбочку балерины Волочковой, вырвала телефон у певицы Успенской, задала неудобный вопрос актрисе Хаматовой.