Волочкова планирует подать в суд и забрать у бывшего мужа три миллиона долларов

ИА Ura.ru рассказало, что у бывшего супруга известной балерины начались какие-то проблемы в бизнесе, чтобы их решить понадобилось три миллиона долларов. Волочкова одолжила крупную сумму денег экс-возлюбленному, а обратно их так и не получила. Она долгое время пыталась решить этот вопрос мирным путем, а Вдвовин отказывался идти на диалог, поэтому ей пришлось прибегнуть к крайним мерам.

«Эта история продолжается 10 лет. Но в этом году я буду бороться за свои деньги. Заявление в правоохранительные органы уже написано. Думаю, что этому человеку все вернется в жизни бумерангом», — заявила Волочкова.

По словам балерины, Игорь Вдовин содержит своих детей и нынешний женщин на ее деньги, но судиться она собирается только с ним. Бывший муж эту ситуацию комментировать отказывается.