Волочкова ответила на слухи о судимости и розыске своего избранника

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о судимости и розыске своего избранника, объяснив, что «никто не безгрешен». Об этом общественности рассказал сын художника Никаса Сафронова Дмитрий.

«Мы все не безгрешны. Я тоже в жизни насовершала много нелепостей. И что? Я этого не скрываю. Меня столько обливали грязью! Все, что было в жизни Сергея, было до встречи со мной. А для меня он раскрылся добропорядочным и внимательным человеком», — сказала балерина Пятому каналу.

Сафронов заявил, что информацию о темном прошлом мужчины Волочковой получил от частных детективов, которые и нашли эти сведения. По его словам, ранее спутник балерины был судим за кражу, а позже попал в розыск из-за теракта.

Такими сведениями Сафронов поделился в связи с недавним скандалом с участием Волочковой на борту самолета и в аэропорту. У балерины произошел конфликт с бортпроводниками, которые утверждали, что она отказалась надеть маску так, как нужно. Сама Волочкова написала в Instagram, что маска на ней была.