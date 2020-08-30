Волочкова оценила свое место в истории России

Звезда всегда была предана своей профессии и посвятила ей много лет труда, заявила она.

«Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в Историю России, как Русская Балерина», — написала Волочкова.

По ее мнению, этот факт неоспорим.

Мало кто из таких ее комментаторов достиг «своих вершин», чтобы иметь право осуждать других. Она считает, что мозоли на языках «злопыхателей» гораздо уродливее ее натертых мозолей на стопах.

За шпагатами и легкими взмахами ног лежит многолетний и многострадальный труд, призналась балерина. Она назвала себя очень преданным своей профессии человеком.

В первую очередь Волочкова ценит любовь детей и тех, кто встречается с ней лично. Для нее их искренность бесценна. А недолюбленные и несчастные люди, изливающие желчь, вызывают у нее жалость.

Ранее Волочкова пожаловалась, что лишилась внушительной суммы денег, писал сайт «Дни.ру». Службы приставов повторно сняли их с банковских карт и счетов без объяснения причин. По признанию балерины, после этого случая ее утешил любимый мужчина.