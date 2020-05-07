    07 мая 2020, 14:35

    Волочкова отпраздновала Новый год в мае

    Анастасия Кременчугская

    Анастасия Волочкова, российская балерина, на своей странице в социальной сети Instagram показала, как проходит ее режим самоизоляции. Чтобы развлечь себя, она отпраздновала Новый год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Балерина достаточно серьезно подготовилась к празднованию главного дня в году. Она украсила елку гирляндой, накрыла стол. Волочкова отмечала праздник с незнакомцем. Они вместе пожарили шашлыки.

    Видео с мероприятия танцовщица выложила на своей странице в Instagram. Она написала, что «пора выходить из шизофрении». Судя по всему, звезда имела в виду, что находиться дома в условиях самоизоляции непросто.

    «У нас елка зажжена. Мы решили сегодня устроить себе просто Новый год с костром. С Новым годом! С новым наступающим счастьем!» — написала Волочкова.

    По словам балерины, в обычной жизни она не употребляет мясо, однако на карантине может себе позволить «самоизоляционный шашлык». Ее спутник готовит курицу по рецепту Волочковой — он не дожаривает птицу.