Волочкова объявила о расставании с возлюбленным Олегом

Анастасия Волочкова рассталась со своим возлюбленным Олегом. По словам балерины, это был прекрасный роман, и она ни о чем не жалеет.

«Мы расстались… Но это был прекрасный роман, который продлился 10 счастливых месяцев. Я не загадывала, сколько продлятся эти отношения. Когда люди встречаются, надо радоваться каждому моменту, проведенному вместе», — заявила Волочкова в комментарии сайту kp.ru.

Балерина добавила, что за прошедшие 10 месяцев они с Олегом то сходились, то расходились — «это был настоящий ураган эмоций». Балерина призналась, что иногда они были, возможно, слишком эмоциональны, но для нее такие отношения лучше, чем спокойные.

Волочкова отметила, что Олег — вспыльчивый и ревнивый человек. Причиной расставания танцовщица назвала «обстоятельства и нюансы», которые ее перестали устраивать. Хотя какое-то время она закрывала на них глаза.

Совсем недавно Анастасия Волочкова впервые показала Олега. Мужчину она скрывала от общественности долгое время. Тогда балерина рассказывала, что ее возлюбленный о ней очень заботится и даже читает на ночь сказки.