Волочкова объявила о продаже своих квартир в элитном комплексе в Астрахани

Волочкова объяснила, что обратилась за помощью по реализации недвижимости в специальное агентство. Знаменитость оставила в посте телефон, по которому можно позвонить, чтобы поговорить с ее агентом. В квартирах есть панорамные окна с видом на Волгу и астраханскую набережную. Кроме этого, жилой район расположен в шаговой доступности от Кремля.

«Одну квартиру я оставлю себе. На несколько квартир уже есть покупатели. Остальные, верю, найдут своих хозяев. Будем соседями», — уточнила Волочкова.

Отмечается, что недвижимость экс — прима Большого театра получила от своего бывшего мужа, предпринимателя Игоря Вдовина. По данным журналистов, всего балерина получила 22 квартиры, площадь которых составляет от 50 до 150 «квадратов».

Причину продажи жилья звезда не назвала. Ее подписчики считают, что она находится в тяжелом финансовом положении.