Волочкова объяснила принципами решение подать в суд на стюарда

Балерина Анастасия Волочкова подаст в суд на стюарда, который просил надеть ее маску в салоне самолета, за клевету. Она в комментарии «360» подчеркнула, что считает это делом принципа и чести.

«Я, естественно, буду подавать в суд иск, это дело моего принципа, моей чести, достоинства. За клевету, за то, что люди докопались просто из-за ничего. Докапываться до известного, публичного человека выгодно, потому что это будет новостью сегодняшнего дня», — заявила Волочкова.

Артистка посетовала, что вместо подготовки к дню рождению, которое будет 20 января, она занимается этим скандалом.

«Меня вчера полиция остановила, задержала, мы пять часов провели в аэропорту в полицейском участке за то, что я уступила место ребенку в самолете, место, которое я купила за деньги», — добавила балерина.

По словам ее спутника Сергея, примерно 70% пассажиров на борту находились без масок, но замечания делали именно Волочковой. Также он рассказал, что к ней подходили много детей, разговаривали.

«Как-то неудобно, что ребенок стоит, Настя уступила ему место, посадила к себе. Я пошел за кофе, принес кофе, Настя спустила эту маску, пьет кофе и тут этот стюард с телефоном», — рассказал собеседник «360».

Бортпроводник стал требовать, чтобы балерина надела маску, а по прилету весь персонал этого рейса, артистка и ее друг были вынуждены пройти в отделение полиции в Шереметьево для объяснений.

Сама Волочкова сравнила произошедшее в самолете со случаем с ней в Дивееве, когда она приехала помолиться в это место вопреки тому, что для туристов из-за вспышки коронавируса въезд туда было временно запрещен. В итоге балерину оштрафовали.